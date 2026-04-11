İzmir Aliağa'da yeni dönem! Midilli'ye düzenli sefer olacak

Düzenli seferlerin ilk gününde 450 kişilik katamaran tipi yolcu gemisi ile seyahat süresi 1 saate indi. Yolcular deniz Aliaport'tan saat 08.00'de çıkış yaparak, Midilli'ye güvenli bir şekilde ulaştı.





Aliaport Liman Yöneticisi Faruk Altun, düzenli seferlerin ilk gününde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük katamaranlarından biriyle yolculuk süremizi 1 saate kadar indirdik. Düzenli seferlerimizin ilk yolcuları güvenle Midilli'ye ulaştılar. Heyecanla önümüzdeki seferleri bekliyoruz" dedi.