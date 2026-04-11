İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN PAZAR | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Nisan Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...
12 Nisan Pazar 2026
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
10:00 - 16:00
Yusuflu
Yakacık
Buruncuk
Fatih
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Zağnoz
Ayaskent
9:00 - 15:00
Yukarıada
Ürkütler
Topallar
Sarıcaoğlu
Oruşlar
Kırcalar
Katrancı
Karalar
İneşir
İkizler
Halilağalar
Gültepe
9:30 - 14:30
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıaktepe
Sarıkaya
Tabaklar
Yağcılar
Yeniyurt
Yeşiltepe
Yukarıtosunlar
Adaküre
Alakeçili
Bakırköy
Çamlık
Çiftlikköy
Çomaklar
Eğridere
Erikli
Halıköy
Karaoba
Kurudere
Menderes
Aktepe
Atatürk
Beyköy
Cumhuriyet
Mutaflar
Palamutçuk
2:00 - 2:15
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Mustafa Kemal Atatürk
Koca Mehmetler
Hacıveli
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Yukarıkızılca Merkez
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Ceritler
Çömlekçi
Hisar
Karaburç
Cumhuriyet
İstiklal
Kırköy
Yeni
Sarısu
Şemsiler
Suludere
Umurcalı
Uzunköy
Yeniköy
9:00 - 17:00
Suludere
9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Ferahlı
İsmet Paşa
Küçükada
1:00 - 1:30
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
Bademli
Kaymakçı
Çaylı
Ovakent
Konaklı
Emirli
Mescitli
Alaşarlı
Kızılcaavlu
Kurucuova
Yeşilköy
Bebekler
Bülbüller
Çamyayla
Demircili
Dereuzunyer
Gereli
İlkkurşun
Işık
Karadoğan
Karakova
Kerpiçlik
Kızılca
Köseler
Anafartalar
Atatürk
Cumhuriyet
Emmioğlu
Hürriyet
Süleyman Demirel
Türkmen
Üç Eylül
Umurbey
Zafer
Ortaköy
Sekiköy
Seyrekli
Şirinköy
Suçıktı
Süleymanlar
Tosunlar
Üzümlü
Veliler
Yeniköy
Yolüstü
Yusufdere
Balabanlı
9:00 - 16:00
Güney
Demirdere
Çayır
Çamlıca
Küçükören
Küre
Hamam
9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Kahrat
Kırtepe
Kızılcahavlu
Yeğenli
Çobanköy
Kocaaliler
Sarılar
9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Yeni
Şehitler
Pamukyazı
Mustafa Kemal Atatürk
Eğerci
Çaybaşı
9:00 - 17:00
Eğerci
Karşıyaka
Yedi Eylül
Taşkesik
Arslanlar
Çaybaşı
9:30 - 15:30
Subaşı
9:00 - 16:00