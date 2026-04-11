Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN PAZAR | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 NİSAN PAZAR | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik açıkladı. İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Nisan Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Nisan Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

12 Nisan Pazar 2026

BAYINDIR / İZMİR

Havuzbaşı

10:00 - 16:00

Yusuflu

Yakacık

Buruncuk

Fatih

10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

Kadıköy

Zağnoz

Ayaskent

9:00 - 15:00

Yukarıada

Ürkütler

Topallar

Sarıcaoğlu

Oruşlar

Kırcalar

Katrancı

Karalar

İneşir

İkizler

Halilağalar

Gültepe

9:30 - 14:30

BEYDAĞ / İZMİR

Yukarıaktepe

Sarıkaya

Tabaklar

Yağcılar

Yeniyurt

Yeşiltepe

Yukarıtosunlar

Adaküre

Alakeçili

Bakırköy

Çamlık

Çiftlikköy

Çomaklar

Eğridere

Erikli

Halıköy

Karaoba

Kurudere

Menderes

Aktepe

Atatürk

Beyköy

Cumhuriyet

Mutaflar

Palamutçuk

2:00 - 2:15

ÇİĞLİ / İZMİR

Sasallı Merkez

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

Mustafa Kemal Atatürk

Koca Mehmetler

Hacıveli

Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Aşağıkızılca

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Yukarıkızılca Merkez

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Arkacılar

Aydoğdu

Başaran

Çanakçı

Ceritler

Çömlekçi

Hisar

Karaburç

Cumhuriyet

İstiklal

Kırköy

Yeni

Sarısu

Şemsiler

Suludere

Umurcalı

Uzunköy

Yeniköy

9:00 - 17:00

Suludere

9:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Ferahlı

İsmet Paşa

Küçükada

1:00 - 1:30

MENEMEN / İZMİR

29 Ekim

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy

Bademli

Kaymakçı

Çaylı

Ovakent

Konaklı

Emirli

Mescitli

Alaşarlı

Kızılcaavlu

Kurucuova

Yeşilköy

Bebekler

Bülbüller

Çamyayla

Demircili

Dereuzunyer

Gereli

İlkkurşun

Işık

Karadoğan

Karakova

Kerpiçlik

Kızılca

Köseler

Anafartalar

Atatürk

Cumhuriyet

Emmioğlu

Hürriyet

Süleyman Demirel

Türkmen

Üç Eylül

Umurbey

Zafer

Ortaköy

Sekiköy

Seyrekli

Şirinköy

Suçıktı

Süleymanlar

Tosunlar

Üzümlü

Veliler

Yeniköy

Yolüstü

Yusufdere

Balabanlı

9:00 - 16:00

Güney

Demirdere

Çayır

Çamlıca

Küçükören

Küre

Hamam

9:30 - 15:30

TİRE / İZMİR

Kahrat

Kırtepe

Kızılcahavlu

Yeğenli

Çobanköy

Kocaaliler

Sarılar

9:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Arslanlar

Yeni

Şehitler

Pamukyazı

Mustafa Kemal Atatürk

Eğerci

Çaybaşı

9:00 - 17:00

Eğerci

Karşıyaka

Yedi Eylül

Taşkesik

Arslanlar

Çaybaşı

9:30 - 15:30

Subaşı

9:00 - 16:00

