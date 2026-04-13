İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 NİSAN PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektirk kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yalı ( Arka Plajlar Cd. 139/1. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136/1. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 129. Sk. 126. Sk. 125. Sk. 124. Sk. 122. Sk. 121. Sk. 120. Sk. 116/1. Sk. 116. Sk. 125/1. Sk. 151. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 165. Sk. 164. Sk. Mahinur Sk. 152. Sk. 133/1. Sk. 188. Sk. 179. Sk. 127. Sk. Ziya Paşa Cd. Merkez Küme Evleri 113/1. Sk. 163. Sk. 161. Sk. 160/1. Sk. 160. Sk. 158. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 153. Sk. 149. Sk. 145. Sk. 143. Sk. 140/1. Sk. 113. Sk. 132/2. Sk. 130. Sk. Adacık Küme Evleri 123. Sk. 140. Sk. Şükran Kurdakul Cd. Plaj Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Mavi Sk. Gültekin Eren Sk. Atilla İlhan Cd. 30 Ağustos Cd. 23 Nisan Cd. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 199. Sk. 197. Sk. 196. Sk. 194/1. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 175. Sk. )
Kültür ( Hürriyet Cd. Fevzi Paşa Cd. 233. Sk. 232. Sk. 231. Sk. 230. Sk. 229. Sk. 234. Sk. )
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş ( 680. Sk. 683. Sk. 679. Sk. 674. Sk. 675. Sk. 676. Sk. 686. Sk. 688. Sk. 689. Sk. 692. Sk. Güzelhisar Cd. 669. Sk. 670. Küme Evleri )
Kültür ( 703. Sk. 698. Sk. 699. Sk. 701. Sk. 677 Sk. Çamlık Cd. )
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık ( Yüksel Sk. )
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık ( Başyayla Sk. Hisarlık Sk. )
09:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay ( 7190. Sk. 7190/9. Sk. 7190/4. Sk. 7190/7. Sk. 7195/5. Sk. 7190/5. Sk. )
09:30 - 15:30
BAYRAKLI / İZMİR
Cengizhan ( 1615/17. Sk. 1620/15. Sk. 1615/7. Sk. 2181/11. Sk. 2195/5. Sk. 1615/15. Sk. 1615/16. Sk. 1620/12. Sk. 1620/4. Sk. 1620/5. Sk. 2181/10. Sk. )
09:30 - 14:30
BERGAMA / İZMİR
Fatih ( 307. Sk. Güvercin Sk. Özgürlük Cd. İpek Sk. Özlem Sk. Çetin Emeç Cd. Çamlık Sk. Yeşim Sk. Manolya Sk. Fuzuli Cd. Dumlupınar Cd. Ahi Sk. 359. Sk. )
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )
İsmailli ( Yuntdağ Yolu İsmailli Küme Evleri )
09:05 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer ( 2316. Sk. )
09:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6149/3. Sk. 6075/3. Sk. 6075/2. Sk. 6075/1. Sk. 6071. Sk. 6070. Sk. 6069. Sk. 6064/2. Sk. 6064/1. Sk. 6064. Sk. 6060. Sk. 6051. Sk. 6034. Sk. 6031. Sk. 6030. Sk. 6029. Sk. 6025/1. Sk. 6021. Sk. 6020. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6060/1. Sk. 6004/2. Sk. 6004. Sk. 6003. Sk. 6001. Sk. Ören Mevkii Küme Evleri Hırsızdere Küme Evleri 6006. Sk. 6149. Sk. 6080. Sk. 6011/1. Sk. 6008/1. Sk. 6060/2. Sk. 6123/2. Sk. 6016. Sk. 6078/5. Sk. 6149/1. Sk. 6149/2. Sk. 6019. Sk. 6007. Sk. 6152. Sk. 6151. Sk. 6147/2. Sk. 6147/1. Sk. 6146. Sk. 6144. Sk. 6141. Sk. 6140. Sk. 6133. Sk. 6127. Sk. 6123. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6119/4. Sk. 6119/3. Sk. 6119/2. Sk. 6119/1. Sk. 6119. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1. Sk. 6078/4. Sk. 6078/3. Sk. 6078/2. Sk. 6078/1. Sk. 6078. Sk. )
Germiyan ( 27187. Sk. 27188. Sk. )
Ildır ( Alan Küme Evleri 37220/1. Sk. 27000. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37210/1. Sk. 37211. Sk. 37213. Sk. 37216. Sk. 37218. Sk. 37219. Sk. )
Şifne ( 6420. Sk. 6420/1 16246. Sk. 6420/1. Sk. )
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6780. Sk. 6784. Sk. 6783. Sk. 6782. Sk. 6779. Sk. )
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 409. Sk. Foça İzmir Karayolu Sk. 440. Sk. 439. Sk. 436. Sk. 430. Sk. 418. Sk. 416. Sk. 414. Sk. 413. Sk. 412. Sk. 411/1. Sk. 411. Sk. 40/2. Sk. 40/1. Sk. 20/4. Sk. 434/1. Sk. 438. Sk. 412/1. Sk. 39/1. Sk. 415. Sk. 414/1. Sk. )
Yenibağarası ( 20. Sk. )
Kemal Atatürk ( 594. Sk. Atatürk Cd. 593. Sk. 591. Sk. 590. Sk. 587. Sk. 585. Sk. 589. Sk. 588. Sk. 578. Sk. 580. Sk. 575. Sk. 581. Sk. 571. Sk. 577. Sk. 586. Sk. 582. Sk. )
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yamanlar ( Yamanlar Küme Evleri Karagöl Yolu Küme Evleri )
Sancaklı ( Sancaklı Küme Evleri Sancaklı Köyü Sancaklı Köy Yolu )
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça Sk. )
Ovacık ( Celiller Yolu Küme Evleri Cevizdere Yolu Küme Evleri Damlar Yolu Küme Evleri Güvendik Yolu Küme Evleri Karabağlar Yolu Küme Evleri Merkez Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Dedekler Yolu Küme Evleri )
Sarılar ( Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Küme Evleri Beyler Yolu Kümeevleri Turgutlu Cd. Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri) Sinancılar
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal ( Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk. 4118. Sk. 4120/1. Sk. 4123/1. Sk. Atatürk Meydanı Seyrek Atatürk Sk. 4104. Sk. 4104/1. Sk. 4106. Sk. 4108. Sk. 4110. Sk. 4120. Sk. 4122. Sk. Kavaklı Cd. Kaynaklar Cd. Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk. 4104/2. Sk. )
85. Yıl Cumhuriyet ( 4119/1 Sk. 4119. Sk. 4147. Sk. 4101. Sk. 4103. Sk. 4105. Sk. 4107. Sk. 4109. Sk. 4109/1. Sk. Doğu Cd. Selanik Cd. Stadyum Cd. Vatan Cd. )
İnönü ( 9 Eylül Sk. )
09:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu Mescitli Küme Evleri )
09:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul ( 3064. Sk. 3066. Sk. 3068. Sk. 3070. Sk. 3072. Sk. 3047. Sk. 3043. Sk. 3039. Sk. 3035. Sk. 3031. Sk. 3049. Sk. 3058. Sk. 3060. Sk. 3074. Sk. Cumhuriyet Cd. Kıbrıs Cd. Üzeyir Dalgıç Cd. )
Tepeköy ( 4579. Sk. 4581. Sk. Hükümet Cd. Hüseyin Yener Cd. Kazım Dirik Cd. Kazım Karabekir Cd. 4501. Sk. 4502. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4507. Sk. 4508. Sk. 4509. Sk. 4512. Sk. 4514. Sk. )
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Zeytineli ( Şahin Bayhan Sk. Cumhuriyet Cd. Kabasakal Küme Evleri Yukarı Mahalle Küme Evleri )