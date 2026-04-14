  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN SALI | GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi duyurusu

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe uyardı. İzmir'in 14 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Nisan Salı İzmir kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe uyardı. İzmir'in 14 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 14 Nisan Salı İzmir kesintisi planı...

14 Nisan Salı 2026

BAYRAKLI / İZMİR

Adalet

9:30 - 15:30

Cengizhan

1:00 - 2:00

BERGAMA / İZMİR

Ahmetbeyler

Dağıstan

Ferizler

Kurtuluş

Çitköy

9:50 - 17:00

Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri Ayvatalar Küme Evleri )

10:00 - 16:00

Kadıköy

9:00 - 17:00

Kaşıkçı

9:50 - 17:00

BUCA / İZMİR

Kuruçeşme

10:00 - 14:00

Mustafa Kemal

İnönü

12:00 - 16:00

Seyhan

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü

10:00 - 13:00

Reisdere

Alaçatı

13:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Yakakent

Güzeltepe

Köyiçi

Şirintepe

9:00 - 15:00

DİKİLİ / İZMİR

Salihler

9:00 - 9:30

Salihler

10:00 - 10:30

Salihler

10:30 - 11:00

Salihler

11:00 - 11:30

Salihler

11:30 - 12:00

Salihler

12:30 - 13:00

Salihler

13:00 - 13:30

Salihler

13:30 - 14:00

Salihler

9:00 - 15:00

İsmetpaşa

Cumhuriyet

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Payamlı

9:00 - 15:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Kavacık

1:00 - 1:30

KINIK / İZMİR

Dündarlı

Yayakent

9:00 - 17:00

Örtülü

Mıstıklar

Musacalı

Köseler

Kodukburun

Karatekeli

İbrahimağa

Çiftlikköy

Balaban

Bademalan

Sucahlı

Yayakent

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Efemçukuru

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mescitli

10:00 - 16:00

Cevizalan

Kutlubeyler

Üçkonak

Bucak

10:00 - 16:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Gölcük

Gödence

Çamtepe

10:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak

Tepeköy

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Bademler

9:00 - 15:00

Kalabak

9:30 - 15:30

M. Fevzi Çakmak

Kalabak

10:00 - 16:00

Zeytineli

9:30 - 15:30

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA