İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN SALI | GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi duyurusu

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe uyardı. İzmir'in 14 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 14 Nisan Salı İzmir kesintisi planı...
14 Nisan Salı 2026
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet
9:30 - 15:30
Cengizhan
1:00 - 2:00
BERGAMA / İZMİR
Ahmetbeyler
Dağıstan
Ferizler
Kurtuluş
Çitköy
9:50 - 17:00
Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri Ayvatalar Küme Evleri )
10:00 - 16:00
Kadıköy
9:00 - 17:00
Kaşıkçı
9:50 - 17:00
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme
10:00 - 14:00
Mustafa Kemal
İnönü
12:00 - 16:00
Seyhan
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü
10:00 - 13:00
Reisdere
Alaçatı
13:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
1:00 - 1:30
KINIK / İZMİR
Dündarlı
Yayakent
9:00 - 17:00
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
İbrahimağa
Çiftlikköy
Balaban
Bademalan
Sucahlı
Yayakent
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mescitli
10:00 - 16:00
Cevizalan
Kutlubeyler
Üçkonak
Bucak
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
Gödence
Çamtepe
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak
Tepeköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Bademler
9:00 - 15:00
Kalabak
9:30 - 15:30
M. Fevzi Çakmak
Kalabak
10:00 - 16:00
Zeytineli
9:30 - 15:30