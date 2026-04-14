İzmir su kesintisi 14 Nisan Salı | İZSU duyurdu: O ilçelerde saatlerce sürecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı. Resmi siteden yapılan açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri görülebiliyor. Peki, 14 Nisan Salı günü İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte ayrıntılar...
BORNOVA, DOĞANLAR, MEVLANA 14.04.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI, OSMANGAZİ 14.04.2026 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, ALİ FUAT ERDEN, GAZİ, LİMONTEPE, UMUT, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 14.04.2026 saat 08:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR14.04.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ 14.04.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA, GÜRPINAR14.04.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR, GÖDENCE, GÖLCÜK14.04.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI, KUŞÇUBURUN14.04.2026 saat 09:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.