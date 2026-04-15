İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 NİSAN PERŞEMBE | GDZ Elektrik saat verdi! İzmir'in 24 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 24 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Perşembe İzmir kesintisi...
16 Nisan Perşembe 2026
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
10:00 - 16:00
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Hacı İbrahim
Demircilik
Camii
Bıyıklar
Lütuflar
Kızıloba
Karapınar
Karahayıt
Kabaağaç
Hisarlık
Gaziler
Ergenli
Dereköy
Çenikler
Buruncuk
Alanköy
Alankıyı
Hatay
Kurt
Mithatpaşa
Orta
Sadıkpaşa
Yeni
Sarıyurt
Turan
Yakacık
Yusuflu
Zeytinova
16:10 - 17:00
Mithatpaşa
Zeytinova
Yakacık
Yusuflu
Alankıyı
Alanköy
Buruncuk
Çenikler
Dereköy
Ergenli
Gaziler
Hisarlık
Kabaağaç
Karahayıt
Karapınar
Kızıloba
Lütuflar
Bıyıklar
Camii
Demircilik
Fatih
Hacı İbrahim
Hatay
Kurt
Orta
Sadıkpaşa
Yeni
Sarıyurt
Turan
10:00 - 11:00
Sadıkpaşa
Orta
Kurt
Mithatpaşa
Karahalilli
Yeni
Yenice
Söğütören
Tokatbaşı
Yeşilova
Çamlıbel
Elifli
Fırınlı
Hatay
Kızılcaağaç
Demircilik
Atatürk
Bıyıklar
Camii
Hacı İbrahim
Hacı Beşir
Fatih
Çınar
16:10 - 17:00
Çınar
Demircilik
Fatih
Hacı Beşir
Sadıkpaşa
Orta
Mithatpaşa
Kurt
Hacı İbrahim
Camii
Bıyıklar
Hatay
Yeni
Yenice
Pınarlı
Söğütören
Tokatbaşı
Yeşilova
Zeytinova
Çamlıbel
Elifli
Fırınlı
Karahalilli
Kızılcaağaç
Atatürk
10:00 - 16:00
Fırınlı
Zeytinova
Yeşilova
Tokatbaşı
Söğütören
Pınarlı
Yenice
Yeni
Sadıkpaşa
Orta
Mithatpaşa
Kurt
Hatay
Hacı İbrahim
Hacı Beşir
Fatih
Demircilik
Çınar
Camii
Bıyıklar
Kızılcaağaç
Karahalilli
Elifli
Çamlıbel
10:00 - 16:00
Yusuflu
Yakacık
Fatih
Buruncuk
9:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
1:00 - 1:15
Osmangazi
R. Şevket İnce
Çay
Muhittin Erener
12:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
İncecikler
10:00 - 16:00
Zağnoz
Kadıköy
Ayaskent
9:30 - 17:00
Yukarıbey Kaplan
9:30 - 17:00
İsmailli Hacılar
9:50 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Ümit
9:00 - 17:00
Karaçam
Yakaköy
9:30 - 15:30
BUCA / İZMİR
Akıncılar
12:00 - 16:00
Yiğitler
Çamlık
12:50 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Ovacık
10:00 - 15:30
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Mustafa Kemal Atatürk
Koca Mehmetler
Hacıveli
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Gazi
Zafer
Irmak
Emrez
Binbaşı Reşatbey
1:00 - 1:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Uzundere
Tırazlı
Yurdoğlu
9:00 - 12:00
Poligon
1:00 - 1:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
Bahariye
Alaybey
Tuna
Tersane
1:00 - 1:30
İnönü
Cumhuriyet
Örnekköy
9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
Yukarıkızılca Merkez
Nazarköy
Çiniliköy
9:00 - 17:00
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür
9:00 - 15:00
Alsancak
MENDERES / İZMİR
Orta
9:00 - 13:00
Sancaklı
Değirmendere
9:15 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Göktepe
Görece
İğnedere
Karaorman
Süleymanlı
Telekler
Turgutlar
Ayvacık
Kır
Alaniçi
Bağcılar
Bozalan
Çaltı
12:00 - 15:00
Yahşelli
10:00 - 16:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe
9:00 - 17:00
Ilıca
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mescitli
Ovakent
Bademli
9:00 - 17:00
Büyükavulcuk
Birgi
Küçükavulcuk
Gerçekli
Ocaklı
9:30 - 16:00
Cevizalan
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Ulamış
9:15 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Acarlar
Çamlık
Gökçealan
Havutçulu
Sultaniye
14 Mayıs
Cumhuriyet
9:30 - 14:00
TİRE / İZMİR
Eskioba
Mahmutlar
Yenioba
Alacalı
16:10 - 17:00
Toki
10:00 - 16:00
Toki
9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak
Yazıbaşı
12:00 - 13:00
İnönü
Kazım Karabekir
9:00 - 17:00
Dağkızılca
Karaot
Saipler
Karakızlar
Bozköy
Çakırbeyli
12:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Zeytineli
10:00 - 16:00
Bademler
9:00 - 15:00
Torasan
Rüstem
Yaka
9:30 - 15:30