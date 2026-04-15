Konak’ta faciadan dönüldü

İzmir'in Konak ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen pirinç unu yüklü kamyon kontrolden çıkarak bir okulun bahçesine düştü. Olay sırasında okul bahçesinde çocukların olmaması şans olarak nitelendirildi. Hakan Akbulut (36) yönetimindeki kamyon yokuş inerken iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna çarpan kamyon, ardından Mustafa Kemal İlkokulu'nun duvarını yıkarak 3 metre yükseklikten okulu bahçesine düştü. Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sırasında okul bahçesinin boş oluşu yüreklere su serpti.