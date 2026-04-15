Ödemiş yangınının yaraları sarıldı

İzmir Ödemiş'te 2 Temmuz 2025'te çıkan ve 3 günde söndürülen yangında zarar gören Tosunlar, Suçıktı, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerindeki yaralar sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonundaki hasar tespit çalışmalarında kullanılmaz hale geldiği belirlenen yapıların yerine planlanan yapılar hızla yükseldi. Zarar gören yapıların yerine inşa edilen 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağı Haziran'da hak sahiplerine teslim edilecek.

Bölgede inceleme yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, alevlerin yol açtığı yaraların hızlıca sarılması için çalışıldığını söyledi. İlk etapta yanan arı kovanları, küçük ve büyükbaş hayvanların yerine yenilerinin temin edilerek vatandaşlara dağıtıldığını belirten Elban, "Haziran ayında hak sahiplerimiz evlerine geçmiş olur" dedi.