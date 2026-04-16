İZMİR SU KESİNTİSİ 16 NİSAN PERŞEMBE| İzmir'de sular ne zaman gelecek?

BEYDAĞ ATATÜRK16.04.2026 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ16.04.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ16.04.2026 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KARACA ALİ16.04.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY16.04.2026 saat 09:13 ile 13:14 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ALTINTAŞ, YAKA16.04.2026 saat 09:49 ile 11:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT16.04.2026 saat 06:15 ile 08:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK16.04.2026 saat 10:06 ile 12:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI16.04.2026 saat 07:40 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.