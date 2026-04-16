İZMİR SU KESİNTİSİ 16 NİSAN PERŞEMBE| İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını merakla araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Kesinti kaç saat sürecek? İşte detaylar...

BEYDAĞ ATATÜRK16.04.2026 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ16.04.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ16.04.2026 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE KARACA ALİ16.04.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY16.04.2026 saat 09:13 ile 13:14 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ALTINTAŞ, YAKA16.04.2026 saat 09:49 ile 11:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT16.04.2026 saat 06:15 ile 08:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ARTICAK16.04.2026 saat 10:06 ile 12:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI16.04.2026 saat 07:40 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

