İzmir’de durdurulan araçtan zehir çıktı: 156 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerinin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon kapsamında ilçe sınırlarında tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 156 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli T.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.