İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 NİSAN CUMARTESİ | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 24 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 24 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. 18 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
18 Nisan Cumartesi 2026
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
15:00 - 15:30
Şakran Sayfiye
10:00 - 16:00
Fatih
9:00 - 15:05
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası
9:30 - 13:30
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Fatih
10:00 - 16:00
Fatih
Fırınlı
Elifli
Yeşilova
Tokatbaşı
Sadıkpaşa
Pınarlı
Zeytinova
2:00 - 3:00
BAYRAKLI / İZMİR
Turan
Bayraklı
1:00 - 1:15
Osmangazi
R. Şevket İnce
Çay
Muhittin Erener
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
9:00 - 9:30
Zeytindağ
9:31 - 15:31
Zeytindağ
15:00 - 15:30
Zeytindağ
9:30 - 17:00
Yukarıbey Kaplan
9:00 - 15:05
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
1:00 - 1:15
Atatürk
1:30 - 1:45
Ergene
Kazımdirik
2:00 - 2:30
İnönü
Evka 4
Atatürk
9:00 - 13:00
Yakaköy
Sarnıçköy
Beşyol
Kurudere
Karaçam
9:00 - 13:00
Karaçam
10:00 - 14:00
Zafer
14:00 - 17:00
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
9:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Şifne
Germiyan
Ildır
10:00 - 15:30
Germiyan
Ildır
Celal Bayar
Reisdere
Yalı
Şifne
9:00 - 16:00
Germiyan
9:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Yakakent
Şirintepe
Güzeltepe
Köyiçi
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Bahçeli
Kabakum
Kıratlı
Cumhuriyet
9:00 - 17:00
Gökçeağıl
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
10:00 - 16:00
Yenibağarası
10:00 - 16:00
Ilıpınar
10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Zafer
Dokuz Eylül
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler
1:00 - 1:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
12:00 - 13:00
Tuna
Alaybey
Bahariye
Bahçelievler
Tersane
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
4:00 - 8:00
KONAK / İZMİR
Atilla
Altıntaş
11:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Fevzi Çakmak
Çakaltepe
Çileme
Karakuyu
Altıntepe
Cüneytbey
Gazipaşa
Gölcükler
Görece Cumhuriyet
Hürriyet
İTOB OSB
Kasımpaşa
Mithatpaşa
Tekeli Atatürk
10:00 - 12:00
Ahmetbeyli
Gölova
Develi
Çileme
Çile
Çamönü
Çakaltepe
Ataköy
Sancaklı
Tekeli Fevzi Çakmak
Tekeli Atatürk
Değirmendere
Altıntepe
13:00 - 16:00
Altıntepe
Gölcükler
Gazipaşa
Görece Cumhuriyet
Hürriyet
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Konaklı
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
9:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
Gökçealan
13:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Toki
İbni Melek
Karateke
10:00 - 16:00
Eskioba
Alacalı
Akkoyunlu
Yenioba
Turgutlu
Mahmutlar
10:00 - 16:00
Hürriyet
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul
Tepeköy
9:00 - 11:00
Yazıbaşı
10:00 - 16:00
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Zeytineli
Uzunkuyu
10:00 - 10:30
Uzunkuyu
Zeytinler
Zeytineli
Birgi
Barbaros
15:30 - 16:00
Zeytinler
Zeytineli
Barbaros
Birgi
Uzunkuyu
9:30 - 15:30
Kalabak
10:30 - 16:30