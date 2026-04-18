Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 18 NİSAN CUMARTESİ | İZSU DUYURDU! İZMİR'İN 7 İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. Bugün İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular akmayacak. Peki sular ne zaman gelecek? İzmir'in 7 ilçesinde yaşanan su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 18 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi planı...

BAYRAKLI - YAMANLAR 18.04.2026 saat 09:12 ile 11:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA - KAZIMDİRİK 18.04.2026 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ - GAZİPAŞA, SALİMBEY 18.04.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR - GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE 18.04.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN - GÖKTEPE 18.04.2026 saat 08:43 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA - İÇMELER 18.04.2026 saat 07:20 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ - KAYAKÖY 18.04.2026 saat 08:49 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

