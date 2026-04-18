İZMİR SU KESİNTİSİ 18 NİSAN CUMARTESİ | İZSU DUYURDU! İZMİR'İN 7 İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU verileri açıkladı. İzmirliler hafta sonuna su kesintisi yaşayarak girecek. Peki sular ne zaman gelecek? İzmir'in 7 ilçesinde yaşanan su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 18 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi planı...
BAYRAKLI - YAMANLAR 18.04.2026 saat 09:12 ile 11:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - KAZIMDİRİK 18.04.2026 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ - GAZİPAŞA, SALİMBEY 18.04.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE 18.04.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - GÖKTEPE 18.04.2026 saat 08:43 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - İÇMELER 18.04.2026 saat 07:20 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - KAYAKÖY 18.04.2026 saat 08:49 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.