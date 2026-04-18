Kemeraltı esnafından kepenkli protesto

Birkaç saatliğine kepenk indiren Kemeraltı esnafı, yıllardır alışverişe gelen vatandaşların ve turistlerin, ocak ayından beri aracını park edecek bir alan bulamadığı için Kemeraltı'nı tercih etmediğini, bu durumun da satışlara kötü yansıdığını ifade etti. Meslek odalarının başkanları ve çarşıdaki sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda, otopark sorunu çözülene kadar benzer eylemlerin sürdürülebileceği dile getirildi. Ellerinde siyah kurdeleler ve "Otoparkımızı geri istiyoruz" yazılı pankartlarla yürüyen grup adına konuşan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, önemli açıklamalarda bulundu. Bilici, "Bizim siyasi bir tarafımız yok. Kemeraltı, kimsenin siyaset alanı değil. Burası esnafın. Hem iktidar hem de muhalefet partilerin il başkanlarına sesleniyorum; Lütfen bu esnafın perişan olmasına müsaade etmeyin. Biz sadece ticaret yapmak istiyoruz. Ancak müşterimizin arabasını park edemediği, lojistik araçlarımızın giremediği bir Kemeraltı ölmeye mahkumdur. Bugün indirdiğimiz bu kepenkler, yetkililere son uyarımızdır" dedi. Ortadaki belirsizliğin, Türkiye'nin en eski ve en büyük açık hava alışveriş noktasına zarar verdiğini savunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ise "Esnaf, otopark alanlarının farklı amaçlarla kullanılması ve yetersiz kalması sebebiyle ciddi müşteri kaybı yaşıyor. Yerel yönetimle gerçekleştirilen görüşmelerden somut bir netice alınamaması üzerine kepenk kapatma kararı aldık. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz" yorumunda bulundu.

"İŞLERİMİZ YÜZDE 50 DÜŞTÜ"

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güven de, "Çoğu gün siftah yapamayan, hatta kirasını ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Buraya gelecek olan vatandaşlara 'Tramvayı kullanın' diyorlar ama burada alışveriş yapanların elinde yüklerle tramvay seyahati yapması, eziyetten başka bir şey olmaz" savunmasını yaptı. Duruma isyan eden Kemeraltı esnafı Kadri Sezik, "30 yıllık esnafım. Bu otoparkın kullanılmaması, Kemeraltı için çok büyük bir sorun. Çarşıda 3 tane daha otopark var ama esnafa da müşterilere de yetmiyor. Aracını park edecek yer bulamayan herkes şikayetçi. Yüzde 50 oranında iş düşüklüğü var" ifadelerini kullandı. Kemeraltı'na gelen müşteri sayısında büyük bir düşüş olduğunu belirten esnaf Hüseyin Naz, "35 yıldır Kemeraltı'ndayım. Kapatılan otopark esnafımıza büyük bir darbe vurdu. Yaklaşık 10 bin dükkanda çalışan 200 bin kişiyi etkilemekte. Sigorta ödemeleri, kiralar, vergiler, çalışan ücretleri, faturalar... Ekonomiye ciddi bir katkımız var. Günümüz şartlarında iş durgunluğuna otopark sorunu da eklenince hepimize yara açtı" şeklinde konuştu. Bir başka esnaf Hamide Uzun ise, "Vatandaşlar park edecek yer bulamadığı için buraya gelen kişi sayısı epey azaldı ve işlerimiz çok düştü. Çalışanların maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz. Bütün gün oturup eve gidiyoruz" sözleriyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi.