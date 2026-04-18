Haberler Göztepe Göz-Göz Avrupa aşkına! Göz-Göz Avrupa aşkına!









Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam eden Göztepe, ligin kritik haftalarından birinde deplasmanda bugün saat 17.00'de Kocaelispor'a konuk oluyor. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, iki kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Ancak İzmir temsilcisi, bu sonuca rağmen Avrupa potasındaki yerini korumayı başardı. 47 puanla 6. sırada bulunan Göztepeaynı puandaki Başakşehir ile kıyasıya bir yarış içinde yer alıyor. Ligin bitimine sadece 5 hafta kala hata yapma lüksü kalmayan Göz- Göz, kalan tüm maçlarını kazanarak sezonu ilk 5 içinde tamamlamayı hedefliyor.

BOKELE BELİRSİZ Zorlu deplasman öncesinde Göztepe'de sakatlıklar teknik ekibin planlarını etkiliyor. İsmail ve Furkan'ın yanı sıra Kasımpaşa karşılaşmasında bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Malcom Bokele'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Kamerunlu savunmacının son durumu maç saatinde netlik kazanacak. EN BÜYÜK KOZU JUAN Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalıp 47 puan ve averajla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, bugün oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında takımının en önemli kozu olacak. Son 4 maçta 3 gol atarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran 24 yaşındaki futbolcu takımının en skorer ismi olurken, Kocaeli deplasmanında da takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.