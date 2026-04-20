Emiralem çileğinde yağmur bereketi

İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetişen, kokusu ve aromasıyla ilgi gören çilekte, şubat ve mart aylarındaki aşırı yağışlar hasadı geciktirirken verimi de artırdı. Lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep gören Emiralem çileği, bölgedeki çok sayıda üretici için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Bölgede örtü altı ve açık tarım alanlarında Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çeşitleri yetiştiriliyor. Üretimin büyük bölümü açık tarım alanlarında gerçekleştiriliyor. Normal koşullarda nisan ayının ilk günlerinde başlayan açık tarım hasadı, bu yıl yoğun yağışlar ve serin havanın etkisiyle 15 güne yakın bir gecikmeyle başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla hasada başlıyor. Çilekler, zarar görmemesi için tek tek ve özenle toplanıyor. Toplanan çilekler kasalara yerleştirildikten sonra satış için sebze ve meyve hallerine gönderiliyor. Bazı ürünler ise doğrudan pazarlara ve marketlere sevk ediliyor.

'BÖLGEDE 220 ÜRETİCİ VAR'

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Emiralem çileğinin görünümü, ince kabuklu olması ve dayanaklı olmasıyla ön plana çıktığını söyledi. Hava şartlarının çilek üretiminde farklılıklara neden olduğunu ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti: "Sıcaklıklar normalin altında seyretti ve 15 güne kadar gecikme oldu. Hasat nisan ortalarına kaydı. Ama rekolte yönüyle hiçbir eksikliğimiz olmadı. Hatta geçen yıllara göre üretimimiz arttı. O yüzden verimli bir yıl geçiriyoruz. Sadece bir süreç olarak biraz gecikmelerimiz yaşandı. Yağışlar ve şu anda bile nisan ortalarına geldik ve havalar tam bir ısıyı yakalamadı. İzmir bölgesinde 4 bin 700 dekara yakın bir üretim alanımız var ve 16 bin ton ürün alınıyor. En önemli üretim yeri de Emiralem bölgesi ve buradan 7 bin ton ürün alıyoruz. İzmir'deki üretimin yüzde 43'ünü buradan alıyoruz." Akdoğan, bölgede 220 üreticinin bulunduğunu, çilekten 500 milyon lira üzerinde bir gelir elde edildiğini dile getirdi.