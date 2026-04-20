Genç doktor alevler arasında can verdi

İzmir'in Menderes ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında O-31 İzmir- Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle araçta aniden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, kaza anında otomobil kapılarının kilitlenmesi ve sürücünün emniyet kemerinin takılı olması müdahaleyi imkansız hale getirdi. Çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen kapıları açılmayan araçta mahsur kalan genç sürücü, alevlerin arasından çıkarılamadı.

SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

İhbar üzerine olay yerine hızla otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken, araç içerisinde cansız bedenine ulaşılan kişinin Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patoloji Asistanı olarak görev yapan Dr. Beyza Nur Pürmüs olduğu belirlendi. Genç doktorun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.