İZMİR SU KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZARTESİ | İZSU DUYURDU | O İLÇEDE 22 GÜNLÜK SU KESİNTİSİ

İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Planlı su kesintileri İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 20 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
Menderes İlçesi Gümüldür Fevzi Çakmak, İnönü, Atatürk, Cumhuriyet, Orta Mahalle, Çukuraltı ile Özdere Cumhuriyet mahallelerine hizmet veren içme suyu şebeke sisteminde gerçekleştirilecek altyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, 21.04.2026 Salı günü saat 18:00 ile 22.04.2026 Çarşamba günü saat 04:00 arasında 10 saat süreli planlı su kesintisi yapılacaktır.
Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'nde, arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında, 16.04.2026 Perşembe gününden başlayarak 22 gün boyunca (pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında üç saat süreli su kesintisi yapılacaktır.
GÜNCEL SU KESİNTİLERİ İZMİR
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
20.04.2026 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 3
20.04.2026 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
20.04.2026 saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES AHMETBEYLİ
20.04.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YANIKKÖY
20.04.2026 saat 09:14 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY
20.04.2026 saat 07:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÜNLÜCE
20.04.2026 saat 06:04 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.