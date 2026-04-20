  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
İzmir'de akılalmaz olay: Suç delillerini böyle yok etmek istediler

Son dakika İzmir haberleri...İzmir’in Karabağlar ilçesinde gelen bir ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, suç delillerini ortadan kaldırmak amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen bir yangınla karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde binlerce uyuşturucu madde ile bir adet silah ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan günü Limontepe Mahallesi'nde "silahla evi bastılar" ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, evde yangın çıktığını tespit etti.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 7 şüpheli polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yangının içerideki suç unsurlarını gizlemek amacıyla çıkarıldığı değerlendirildi. Bunun üzerine yanan evde ve bitişiğindeki ikamette arama kararı alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet 9 milimetre fişek ve 1 adet 7.65 milimetre kovan ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen toplam 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA