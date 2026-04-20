İzmir'de akılalmaz olay: Suç delillerini böyle yok etmek istediler

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 7 şüpheli polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yangının içerideki suç unsurlarını gizlemek amacıyla çıkarıldığı değerlendirildi. Bunun üzerine yanan evde ve bitişiğindeki ikamette arama kararı alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet 9 milimetre fişek ve 1 adet 7.65 milimetre kovan ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen toplam 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.