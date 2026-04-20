Soyer’in Tarım Lisesi projesi yalan oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı CHP'li Tunç Soyer döneminde tarım lisesi yapılması planlanan, ardından imar değişikliğiyle "özel eğitim alanı"na dönüştürülen Urla Bademler'deki parsel, meclis kararıyla satışa çıkarılan taşınmazlar arasında yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda, belediye mülkiyetindeki 4 taşınmazın satışına ilişkin önerge gündeme geldi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi. Satışına karar verilen taşınmazlar arasında Urla'nın Bademler Mahallesi'nde yer alan 30 bin 821 metrekarelik 240 ada 19 parsel de bulunuyor. Söz konusu parsel için eski başkan Soyer tarafından "İzmir Tarım Lisesi" projesi gündeme getirilmişti. Proje kapsamında 20 derslikli bir okulun inşa edilmesi planlanırken, ihale süreci de başlatılmıştı. Ancak süreç içinde imar planında yapılan değişiklikle alan "özel eğitim alanı"na dönüştürüldü. Meclisten çıkan kararla birlikte, söz konusu parselin belediye tarafından satışa çıkarılması kararlaştırıldı.