Menemen’e ikinci üniversite müjdesi

Eğitime yaptığı büyük yatırımlarla dikkat çeken Menemen Belediyesi, ilçedeki yükseköğretimin bir adım daha öne çıkması için önemli bir anlaşmaya imza attı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın girişimleriyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin ilçede Kubilay Kültür Merkezi binasında eğitim vermeye başlaması kararı alındı.

Menemen Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasındaki tarihi iş birliğinin imzaları Ankara'da atıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er'in nihai imzalarını attığı dev protokolle birlikte, ilçedeki üniversite sayısı ikiye çıktı.

"BUGÜN BİRLİKTE BAŞARDIK"

İmzalanan protokolü sosyal medya hesabından "Menemen'imize büyük müjde" başlığıyla duyuran Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan şu ifadeleri kullandı: "İlçemizin ikinci üniversitesi için imzalar atıldı. Kırmızı çizgimiz olan eğitimde bir eşiği daha aştık ve Menemen Belediyemiz ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasında iş birliği ve tahsis protokolü imzalayarak, ilçemizde; eğitim, bilim ve teknoloji alanında yeni bir döneme adım atıyoruz. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Hocamız Prof. Dr. Sn. Akın Ünal ve Rektör Hocamız Prof. Dr. Sn. Rahmi Er ile birlikte attığımız bu imza, sadece bugünü değil, Menemen'imizin yarınlarını da şekillendirecek güçlü bir vizyonun göstergesidir. Bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan'a, İl Başkanımıza, kıymetli milletvekillerimize, THK Menemen Şube Başkanı Sn. Hilmi Kurtoğlu'na şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en refah, en gelişmiş, en güzel ilçesi olmak adına çıktığımız bu yolda Menemen büyüyor, gelişiyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Mesele birlikte olmak, birlikte başarmak dedik; bugün birlikte başardık."