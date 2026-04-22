İzmir İnciraltı’nda planlamanın önü açıldı

Son dakika İzmir haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgenin tarım dışı kullanımına yönelik verdiği izin, yargı tarafından hukuka uygun bulundu. Ayrıca, tarım dışı kullanımda kamu yararının bulunduğu ve 5403 sayılı kanun kapsamında gerekli şartların sağlandığı ifade edildi. Böylece İnciraltı'nın tarım dışı planlanmasına ilişkin sürecin hukuki zemini üst mahkeme kararıyla da teyit edilmiş oldu.
İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) tarafından yapılan açıklamada, kararın yalnızca hukuki bir sonuç değil, aynı zamanda uzun yıllardır verilen mücadelenin önemli bir kazanımı olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Artık 'tarım yapılmalı' tartışmasının arkasına sığınarak süreci geciktirme dönemi sona ermiştir" ifadelerine yer verildi. Bölgenin yıllardır plansız bırakılmasının hem İzmir ekonomisine hem de bölge halkına kayıplar yaşattığı vurgulandı.
Açıklamada İnciraltı'nın sağlık yatırımları, nitelikli turizm projeleri ve modern yaşam alanlarıyla İzmir'e yeni bir vizyon kazandıracağı belirtilirken, bölgenin aynı zamanda sağlık turizminde öncü bir merkez haline gelebileceği ve önemli istihdam sağlayacağına dikkat çekildi.