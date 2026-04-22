İzmir İnciraltı'nda planlamanın önü açıldı İzmir İnciraltı'nda planlamanın önü açıldı Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uzun süredir tartışma konusu olan İnciraltı'nın planlanma sürecine ilişkin önemli bir yargı kararı çıktı. İşte detaylar...









Son dakika İzmir haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgenin tarım dışı kullanımına yönelik verdiği izin, yargı tarafından hukuka uygun bulundu. Ayrıca, tarım dışı kullanımda kamu yararının bulunduğu ve 5403 sayılı kanun kapsamında gerekli şartların sağlandığı ifade edildi. Böylece İnciraltı'nın tarım dışı planlanmasına ilişkin sürecin hukuki zemini üst mahkeme kararıyla da teyit edilmiş oldu.

İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) tarafından yapılan açıklamada, kararın yalnızca hukuki bir sonuç değil, aynı zamanda uzun yıllardır verilen mücadelenin önemli bir kazanımı olduğu belirtildi.