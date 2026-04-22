İzmir'de 23 Nisan programı | Hangi etkinlikler yapılacak? İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kent genelinde etkinlikler düzenlenecek. Kültürpark'ta düzenlenecek kapsamlı programla atölyelerden sahne gösterilerine, kortej yürüyüşünden konserlere uzanan içerikle çocuklar hem eğlenecek hem üretecek.









İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın paydaşlığında gerçekleştirilecek etkinliklerde; çocukların kendilerini ifade edebileceği ve birlikte vakit geçirebileceği alanlar oluşturulacak.





PROGRAM KORTEJLE BAŞLAYACAK

Kutlamalar, saat 11.00'de Kaskatlı Havuz'dan etkinlik alanına uzanacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Gün boyunca ana sahnede ritim grupları, tiyatro oyunları, kukla ve jonglör gösterileri ile çocuk korosu sahne alacak. Program kapsamında çeşitli performanslar ve konserler de olacak.



ÇOK YÖNLÜ ETKİNLİK ALANLARI KURULACAK

Kültürpark genelinde kurulacak etkinlik alanlarında çocuklar için planetaryum deneyimi, karnaval oyunları, parkur alanları ve farklı oyun grupları yer alacak. Aile etkinlik alanında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği etkinlikler düzenlenecek. Açık alan etkinlikleri kapsamında Gezici Kütüphane, spor deneyim alanı ve çeşitli uygulama noktalarıyla çocuklara farklı deneyim alanları sunulacak.