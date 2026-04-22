İzmirli sporcudan büyük gurur! Ülkemizi Polonya'da temsil edecek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Desticioğlu, genç milli kareteci Görkem Uludoğan ve antrönörü Mustafa Doğan Turhan'a başarılar diledi.

Ödemiş İlçe Millî Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, ülkemizde elde ettiği üstün başarılarla adından söz ettiren Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi milli sporcu Görkem Uludoğan , antrönörü Mustafa Doğan Turhan ve ailesini makamında ağırladı.

GÖRKEM ULUDOĞAN KİMDİR?

8 yaşında sporla ilgilenmeye başlayan başarılı sporcu Görkem Uludoğan, 2020 yılında Ödemiş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Budokaido Antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile çalışmaya başlamış ve 2021 yılından itibaren Budokaido-Kyokushin Karete dallarında birçok şampiyonluklar ve dereceler elde etmiştir. Türkiye dereceleri dışında 2024 yılında WKB 7. Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil etmiş ve Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya sahibi olmuştur.

2026 Ocak ayında Karabük ilinde gerçekleştirilen Kyokushin Karete Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Erkek 50 kg. kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu, 12-15 Şubat 2026 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen Budokaido Türkiye Şampiyonası'nda da 1. olarak Milli Takıma seçilme başarısını göstermiştir.

Bu arada, bin 300 kişi arasından en başarılı sporcuların çağrıldığı Milli Takım; 6-18 Nisan tarihlerinde Hatay Yayladağı'nda Şampiyona için milli takım kampında hazırlıklarını tamamladı. Görkem Uludoğan, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde Polonya Korzenna'da düzenlenecek olan Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.