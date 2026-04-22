Minik dâhiler sahnede

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ilçe finali, büyük heyecanla gerçekleştirildi. Yarışmalar sonunda Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı. Kulami oyununda Kaan Öztaş, Abluka oyununda Süleyman Emir Aydoğan ve Mangala oyununda Mustafa Tetik kendi kategorilerinde Çeşme birincisi olarak öne çıktı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Murat Temelli ve öğretmenler tarafından takdim edildi.