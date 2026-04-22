Yapay zeka hastalara rehber oldu

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan yapay zekalı sistemle özellikle işitme ve konuşma engelli bireyler için büyük kolaylık sunuyor.

Hastanenin Basın Danışmanı Emre Yipel, kurumdaki yoğunluk içinde özellikle işitme ve konuşma engelli bireylerin yön bulmakta zorlandığını fark etti. Bu soruna yönelik çalışma başlatan Yipel, yapay zeka destekli dijital danışma sistemi geliştirdi. Sistem, hastanede kullanılmaya başlandı. Yipel, çalışmayla ilgili, "Vatandaşlar için erişilebilir bir programa ihtiyaç olduğunu düşündüm. Basın sorumlusu olmam nedeniyle video çekimleri ve tasarımları kendim tamamladım. Gerçek görüntüler kullandığımız için kullanıcılar gitmek istedikleri yeri daha kolay bulabiliyor. Ayrıca sistemde seslendirme ile Türkçe ve İngilizce altyazı desteği de bulunuyor. Sistem, internet bağlantısı gerektirmeden çalışıyor ve elektrik kesintilerinden etkilenmiyor. Yaklaşık 15 saniyede yönlendirme yapabiliyor. Kapandığında da kendiliğinden açılarak kullanıma hazır hale geliyor" diye konuştu.