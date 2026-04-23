İzmir Körfezi'nin temiz kalması için Gediz’e müdahale şart

Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Gediz'in Murat Dağı'ndan başlayarak Kütahya , Uşak , Manisa ve İzmir'den geçerek Ege Denizi'ne ulaştığını hatırlatarak, "Bu süreçte oluşan her türlü atık Gediz'e ulaşıyor ve nehir Körfez'e kadar kirlenmiş şekilde geliyor.

Gediz Nehri ve yan dereleri Körfez'i kirleten 33 dereden biri. Kirliliğin parametrelerine baktığımızda tarımsal kaynaklı kirlilik var, sanayi kaynaklı kirlilik var, evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik var" dedi. Kurucu, kirliliğin geniş bir alanı kapsadığını vurguladı ve "Çarpan etkisi var. Bunu engellemek için herkes elini taşın altına koymalı" dedi.