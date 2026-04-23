Öztürk: İzmir’e bu yaz 1500 kruvaziyer gemi bekliyoruz

Son dakika İzmir haberleri... İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Nisan Ayı Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk idaresinde gerçekleştirildi.
İzmir için kurvaziyer gemi hedefinin bin 500, yolcu hedefinin 2,5 milyon olduğunu dile getiren Öztürk, 2026 yılı hedeflerinin tutacağını vurgulayarak, marinaların yetersizliğine dikkat çekti.
Öztürk, "Kruvaziyerin popülaritesi her geçen yıl artıyor, son verilere göre dünyada 37 milyon kişi kruvaziyer yolculuğu yaptı. Bu seneki beklenti 40 milyon. Artık gençler de kruvaziyer gemileri tercih ediyor, uçak ve otel fiyatlarından da daha uygun oluyor. Ocak ve mart arasında yılın ilk çeyreğinde, son 16 yılın en iyi 3 ayını gözlemliyoruz. Hedefler rahatlıkla 2026'da sağlanacak" dedi.