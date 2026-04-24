İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak 24 NİSAN CUMA

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 24 Nisan Cuma günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre 24 Nisan Cuma günü İzmir'in; Balçova, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Karşıyaka, Kınık, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Selçuk ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
BALÇOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Korutürk ( Baraj Yolu Sk. Yaşam Sk. )
Teleferik
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cengizhan ( 1615/7. Sk. 1620/15. Sk. 1620/12. Sk. 2181/10. Sk. 1620/5. Sk. 1620/4. Sk. 2181/11. Sk. 1615/17. Sk. 1615/16. Sk. 1615/15. Sk. 2195/5. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cengizhan ( 2193/1. Sk. 2193. Sk. 1620/39. Sk. 1620/12. Sk. 1615/8. Sk. 1615/11. Sk. 2195/7. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Osmangazi ( 567/6. Sk. 567/5. Sk. 567/4. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu )
Bölcek ( Ortaokul Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu Hacılar İsmaili Bucağı Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:29
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:20
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Atatürk ( Nazilli Cd. )
Aktepe ( Stadyum Yolu Sk. Köprübaşı Mevkii Sk. Aydın Sk. Hacı Kırlı Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 17:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Mevlana ( 1710/4. Sk. 1710/2. Sk. )
Mevlana ( 1711/4. Sk. 1776. Sk. 1711/5. Sk. 1710. Sk. 1710/2. Sk. 1710/5. Sk. 1711/3. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İnönü ( 761. Sk. 740. Sk. 741. Sk. 741/1. Sk. 760. Sk. 752. Sk. 751/1. Sk. 750. Sk. 743. Sk. 743/1. Sk. 743/2. Sk. 743/4. Sk. 744. Sk. 736. Sk. 739. Sk. 751. Sk. 748. Sk. 749. Sk. Ersoy Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Zafer ( 2374. Sk. TURGUT ÖZAL 2341. Sk. 2342. Sk. 2316. Sk. 2373. Sk. 2372. Sk. 2360. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Balatçık ( 8915/1. Sk. 8915/2. Sk. 8915/4. Sk. 8915/6. Sk. 8915/7. Sk. 8916. Sk. 8915/8. Sk. 8915/5. Sk. 8950/5. Sk. 1671/1. Sk. 8788. Sk. 8788/2. Sk. 8788/6. Sk. 8915. Sk. )
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 9015/2. Sk. 9017. Sk. Harmandalı Cd. Dostluk Cd. Gazi Sk. 9001. Sk. 9003. Sk. 9007. Sk. 9008. Sk. 9010. Sk. 9012. Sk. 9014. Sk. 9015. Sk. 9101. Sk. 9102. Sk. 9102/1. Sk. 9107. Sk. 9108/2. Sk. 30 Ağustos Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 08:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Salihler 6. Sk. Danışman Sk. Salihler Kurtuluş Cd. Salihler Cumhuriyet Cd. Salihler 5. Sk. Salihler 4. Sk. Salihler Atatürk Meydanı Salihler 1 Sk. Salihler Vatan Cd. Salihler 3. Sk. Salihler İstiklal Cd. Salihler 2. Sk. )
Salihler ( Salihler 8. Sk. Salihler 80. Yıl Sk. Salihler 9. Sk. Salihler Kurtuluş Cd. Salihler Cumhuriyet Cd. Salihler 14. Sk. Salihler Vatan Cd. Salihler 7. Sk. Salihler 10. Sk. Salihler 13. Sk. Salihler 12. Sk. Salihler 13/1. Sk. Salihler 14/2. Sk. )
Salihler ( Salihler 80. Yıl Sk. )
Salihler
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Örnekköy ( 7401. Sk. 1847/4. Sk. 7421/2. Sk. Baş Pehlivan Karaali Cd. 7462. Sk. 7461. Sk. 7460. Sk. 7459. Sk. 7429. Sk. 7427. Sk. 7425/1. Sk. 7425. Sk. 7421. Sk. 7420. Sk. 7418. Sk. 7417. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 08:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KINIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumalı
Fatih ( Hacıyeri Küme Evleri )
Osmaniye
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ahmetbeyli ( 4091. Sk. 4087. Sk. 4095. Sk. 4093. Sk. 4171. Sk. 4070. Sk. 4102. Sk. 4163. Sk. 4100. Sk. 4121. Sk. 4080. Sk. 4135. Sk. 4161. Sk. 4103. Sk. 4141. Sk. 4155. Sk. 4153. Sk. 4149. Sk. 4147. Sk. 4139. Sk. 4137. Sk. 4133. Sk. 4131. Sk. 4127. Sk. 4125. Sk. 4123. Sk. 4119. Sk. 4118. Sk. 4117. Sk. 4116. Sk. 4115. Sk. 4113. Sk. 4112. Sk. 4111. Sk. 4106. Sk. 4104. Sk. 4101. Sk. 4099. Sk. 4098. Sk. 4110. Sk. Nation Cd. 4183. Sk. 4181. Sk. 4179. Sk. 4177. Sk. 4173. Sk. 4169. Sk. 4167. Sk. 4165. Sk. 4159. Sk. 4157. Sk. 4129. Sk. 4107. Sk. 4175. Sk. 4109. Sk. 4097. Sk. 4095/1. Sk. 4089. Sk. 4086. Sk. 4084. Sk. 4082. Sk. 4078/1. Sk. 4076. Sk. 4074. Sk. 4072. Sk. 4068. Sk. 4066. Sk. )
Gölova
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Gölova ( 7609. Sk. Gölova Sk. 7610. Sk. 7611. Sk. 7604. Sk. 7605. Sk. 7607. Sk. 7608. Sk. 7606. Sk. )
Ahmetbeyli ( 4029. Sk. Ahmet Piriştina Cd. Ahmetbeyli Sahil Cd. Claros Blv. 4053. Sk. 4001. Sk. 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4008. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4024. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4030. Sk. 4031. Sk. 4032. Sk. 4034. Sk. 4035. Sk. 4036/1. Sk. 4037. Sk. 4039. Sk. 4040. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4045. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4048. Sk. 4048/1. Sk. 4049. Sk. 4050. Sk. 4051. Sk. 4052. Sk. 4054. Sk. 4055. Sk. 4056. Sk. 4058. Sk. 4059. Sk. 4060. Sk. 4062. Sk. 4065. Sk. 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Nation Cd. Özdere İzmir Cd. 4023. Sk. 4036. Sk. )
Ataköy ( 5623. Sk. 7302. Sk. )
Çakaltepe ( 7301. Sk. 7300/12. Sk. 7334. Sk. 7317/1. Sk. 7325. Sk. 7320. Sk. 7317. Sk. 7306. Sk. 7308. Sk. 7312. Sk. 7310. Sk. 7300/4. Sk. 7300/8. Sk. 7303. Sk. 7318. Sk. 7336. Sk. 7314. Sk. 7300/11. Sk. 7300/3 7335. Sk. Yukarı Çakaltepe Yolu 7304. Sk. 7311. Sk. 7305. Sk. 7319. Sk. Orta Küme Evleri 7300/6. Sk. 7300/7. Sk. 7335/1. Sk. 7321 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Küme Evleri 7300/1. Sk. Çakaltepe Küme Evleri )
Çile ( 7455. Sk. Ova Sk. 7457. Sk. 7459. Sk. 7451/1. Sk. Mersin Sk. 7458. Sk. Bırandamı Sk. Fatih Sultan Sk. 7453. Sk. 7452. Sk. 7451. Sk. Gazi Mustafa Paşa Cd. Cennet Sk. Dedealtı Sk. 7456. Sk. 7454. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
NARLIDERE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ilıca ( Baraj Yolu Sk. Yaşam Sk. Zeytin Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cevizalan
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 15:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Mescitli ( Mescitli Küme Evleri Mescitli Köyü İç Yolu )
Ovakent ( Köleoğlu Küme Evleri Mescitli Köyü Yolu Dutlukuyu Küme Evleri )
Bademli
Kesinti yapılacak saatler: 10:15 - 16:15
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Mursallı ( Celal Bayar Cd. Anacık Çeşmesi Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SELÇUK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytinköy ( Kazan Göl Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytineli ( Cumhuriyet Cd. Köyaltı Küme Narlıkuyu Küme Evleri Sahil Cd. )
Uzunkuyu
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytinler ( Mustafa Ercan Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. Öztürk Sk. Kurtuluş Cd. Gazi Mustafa Kemal Cd. Ali Caner Sk. Kenan Erdiç Sk. 14 Eylül Cd. 7601. Sk. 7600. Sk. Şehit Mehmet Caner Sk. 7604. Sk. 7602. Sk. )
Birgi ( Begonvil Sk. Petunya Sk. 7519. Sk. Karaçam Küme Evleri 7511. Sk. Çeşme Yolu Cd. 7510. Sk. 7513. Sk. Çimen Sk. İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri 7500. Sk. 7507. Sk. 7506. Sk. 7509. Sk. Köyiçi Cd. Savran Kule Küme Evleri Çetin Sitesi Küme Evleri 7516. Sk. 7505. Sk. 7504. Sk. Harmanyeri Küme Evleri )
Uzunkuyu ( İnönü Cd. Kuşalan Küme Evleri İstiklal Cd. Ardıç Sk. Bağlar Sk. Atatürk Cd. Birgi Yolu 7651. Sk. 7520. Sk. 7650. Sk. 7652. Sk. Köyüstü Küme Evleri Yayla Evleri Küme Evleri Kızıl Çam Küme Evleri 7501. Sk. )
Zeytineli ( Sahil Cd. Narlıkuyu Küme Evleri Köyaltı Küme Cumhuriyet Cd. )
Barbaros ( Doktorlar Sitesi Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Uzunkuyu ( İnönü Cd. Kuşalan Küme Evleri İstiklal Cd. Ardıç Sk. Bağlar Sk. Atatürk Cd. Birgi Yolu Çeşme Yolu Cd. 7651. Sk. 7520. Sk. 7650. Sk. 7652. Sk. Köyüstü Küme Evleri Yayla Evleri Küme Evleri Kızıl Çam Küme Evleri 7501. Sk. )
Zeytinler ( Kenan Erdiç Sk. 14 Eylül Cd. 7601. Sk. 7600. Sk. Şehit Mehmet Caner Sk. 7604. Sk. 7602. Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. Öztürk Sk. Kurtuluş Cd. Mustafa Ercan Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Ali Caner Sk. )
Zeytineli ( Sahil Cd. Narlıkuyu Küme Evleri Köyaltı Küme Cumhuriyet Cd. )
Birgi ( 7506. Sk. 7507. Sk. 7500. Sk. Köyiçi Mevkii Küme Evleri İzmir Çeşme Yolu Çimen Sk. 7513. Sk. 7510. Sk. 7511. Sk. Karaçam Küme Evleri 7519. Sk. Petunya Sk. Begonvil Sk. 7509. Sk. Harmanyeri Küme Evleri 7504. Sk. 7505. Sk. 7516. Sk. Çetin Sitesi Küme Evleri Savran Kule Küme Evleri Köyiçi Cd. )
Barbaros ( Doktorlar Sitesi Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 16:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kalabak ( 3310. Sk. Muammer Aksoy Cd. İzmir-Çeşme Otoyolu 3264/3. Sk. 3332. Sk. 3263. Sk. 3306. Sk. 3342. Sk. 3346. Sk. 3340. Sk. 3016. Sk. 3330. Sk. 3344. Sk. 3328. Sk. 3320. Sk. 3334. Sk. 3249. Sk. 3300. Sk. 3311. Sk. 3259. Sk. 3336. Sk. 3338. Sk. 3319. Sk. 3348. Sk. 3360. Sk. 3300/3. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3326. Sk. 3300/2. Sk. 3248/1. Sk. 3257. Sk. 3258. Sk. 3260. Sk. 3262. Sk. 3264. Sk. 3264/1. Sk. 3264/2. Sk. 3265. Sk. 3266. Sk. 3267. Sk. 3268. Sk. 3270. Sk. 3300/1. Sk. 3300/6. Sk. 3350. Sk. 3352. Sk. Kocadağ Sk. )
Kalabak ( 3281. Sk. 3276. Sk. 3275. Sk. 3274. Sk. 3273. Sk. 3270. Sk. 3269. Sk. 3258. Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3251. Sk. 3277/1. Sk. 3277. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 3300. Sk. 3280. Sk. 3286. Sk. 3285. Sk. Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. Neyzen Tevfik Cd. 3305. Sk. 3304. Sk. 3302/1. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. 3299. Sk. 3298. Sk. 3287. Sk. 3284. Sk. 3283. Sk. 3282. Sk. 3277/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları