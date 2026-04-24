Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 'Silahım yok' demişti: Kamuflajlı tabancalı fotoğrafı ortaya çıktı Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde, 'Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım' demişti. DHA









Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan'da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ İlk operasyonda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. 17 Nisan'da düzenlenen 2'nci operasyonda dönemin Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi ve ardından İl Sağlık Müdürü görevini de yürüten Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.