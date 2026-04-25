Ekipler harekete geçti! İzmir'de deniz ekosistemini tehdit eden tuzaklar imha edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı nedeniyle denetimlerini sıklaştıran deniz polisi ekipleri, Yeni Şakran'daki adalar bölgesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında deniz tabanına kaçak yollarla bırakılmış yüzlerce düzeneği tespit etti.

Plastik ve beton materyallerden oluşan bu düzeneklerin, ahtapotların yuva yapma içgüdülerini suistimal ederek canlıları savunmasız bıraktığı belirlendi.