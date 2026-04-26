Bisicab sürücüleri yollara çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), kent içi ulaşımda çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan Bisicab Projesini hayata geçiriyor. Elektrik destekli üç tekerlekli bisikletlerden oluşan sistemi devreye almaya hazırlanan İzBB, karbon salımını azaltmayı hedeflerken üniversite öğrencilerine eğitimli ve donanımlı bir çalışma alanı da oluşturuyor.

KISA MESAFE ÇALIŞACAK

Gelecek günlerde yola çıkması planlanan 20 Bisicab aracını kullanacak üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler de başladı. Bisicab ile sürüş eğitimi alan gençler, İzmir'de ilk kez hayata geçirilecek böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Pilot uygulama kapsamında 20 araç, Alsancak Liman ile Konak arasında 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sürücü koltuğunun arkasında yer alan bölümde iki yetişkin ve bir çocuğun konforlu bir şekilde yolculuk yapmasına imkân tanıyan, kısa mesafeli yolculuklar için tasarlanan sistem, özellikle yoğun ve turistik bölgelerde motorlu araçlara alternatif oluşturarak kent içi trafik ve çevre üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor. Elektrik destekli pedallı yapısıyla öne çıkan Bisicab'ler, sıfıra yakın emisyon değerleriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor. Projede görev alacak sürücüler ise kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirilerek sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Başvuru yapan üniversite öğrencileri; teori derslerinin ardından sürüş güvenliği, ilk yardım, trafik kuralları, araç teknik bilgisi, acil durum yönetimi ve yurttaşla iletişim gibi başlıklarda eğitim alıyor.