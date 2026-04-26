Deniz ekosistemini tehdit eden tuzaklar imha edildi

İzmır'in Aliağa ilçesinde deniz polisi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, deniz ekosistemini tehdit eden ve ahtapot tüpü olarak bilinen yüzlerce yasa dışı av düzeneği deniz tabanından çıkarılarak imha edildi.

15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı nedeniyle denetimlerini sıklaştıran deniz polisi ekipleri, Yeni Şakran'daki adalar bölgesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında deniz tabanına kaçak yollarla bırakılmış yüzlerce düzeneği tespit etti. Plastik ve beton materyallerden oluşan bu düzeneklerin, ahtapotların yuva yapma içgüdülerini suistimal ederek canlıları savunmasız bıraktığı belirlendi. Denizdeki biyolojik çeşitliliğe ve besin zincirine zarar veren tuzaklar, ekiplerin çalışması sonucu tek tek toplanarak sudan çıkarıldı. Bölgedeki kontrollerini artıran ekiplerin, mevzuata aykırı yöntemlerle faaliyet gösteren kaçak avcılara yönelik ağır cezai yaptırımlar uygulayacağı öğrenildi.