İzmir iş dünyasından yatırımlara tam destek

İzmirli iş insanları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programını değerlendirdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, açıklamasında, programın önemli konuları barındırdığını belirtti. Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari ve mali düzenlemelere vurgu yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Özgener, "Programın küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemde ülkemizin yatırım çekim gücünü artırmaya yönelik son derece önemli ve zamanında adım olduğu kanaatindeyiz. Ülkemizin bölgesel istikrarı koruyan ve krizleri yönetebilen ülke olarak konumlanması, yatırımcı güveni açısından kritik avantaj sağlıyor. Bu çerçevede açıklanan programın, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sibel Zorlu

YATIRIMI GÜÇLENDİRECEK

Yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ile yurt dışı gelirlere sağlanan vergi avantajlarının sermaye girişini artırarak ihracatçı ve yatırımcı firmaların finansman imkanlarını güçlendireceğine dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti: "Kentimizde gelişmekte olan teknoloji girişimleri, üniversitelerimiz ve teknoparklarımız, bu vizyonu destekleyecek güçlü bir altyapıya sahip. Bu alanda sağlanacak teşviklerin, İzmir'i yenilikçi girişimler için daha cazip bir merkez haline getireceğine inanıyoruz. İzmir iş dünyası olarak üretim, ihracat, inovasyon ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ülkemizin yatırım ortamını güçlendirecek her türlü adımı destekliyoruz. Açıklanan programın hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin küresel yatırım rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyoruz."

Mahmut Özgener

ÖNEMLİ BİR EŞİK ATLANACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli de Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması için önemli olduğunu ifade etti. Kestelli, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin Türk ekonomisinin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti. Yeni düzenlemeleri memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Kestelli, "Uzun süredir dile getirdiğimiz ekonomide yapısal dönüşüm ihtiyacına katkı verecek bu adımlar, Türkiye'nin yatırım iklimini iyileştirmesi muhtemel, önemli bir eşiği temsil etmektedir" dedi. Kestelli, yeni düzenlemelerin iş dünyası için kritik öneme sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Transit ticarette tam destek, transit ticaretteki kazanç indiriminin yüzde 100'e çıkarılması, Türkiye'nin lojistik ve ticari köprü rolünü perçinleyerek ihracatçı ve aracı kurumlarımıza önemli bir avantaj sağlayacaktır. Varlıkların ekonomiye kazandırılması ise yurt dışındaki varlıkların düşük vergi avantajıyla ülkemize getirilmesi ve 20 yıllık vergi muafiyeti gibi teşvikler, milli sermayemizin güçlenmesi adına stratejik bir hamledir. Girişimcilik ve startup ekosistemi başlığı ise Türkiye'nin bölgesel bir startup merkezi olma hedefi, tarımdan sanayiye kadar her alanda ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknoloji odaklı dönüşümün yakıtı olacaktır. Atılan bu adımların, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz."

ŞİRKETLERİN ELİ GÜÇLENECEK

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da belirsizliklerin arttığı dönemde üretim, ihracat ve yatırımı önceleyen politikaları önemli bulduklarını belirtti. Zorlu, şunları kaydetti: "İhracat yapan firmalara sağlanan kurumlar vergisi indirimi, küresel rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde Türk şirketlerinin elini güçlendirebilecek bir yaklaşım sunuyor. Buna ek olarak küresel pazarlardaki zorlu rekabet koşulları göz önüne alındığında, reeskont kredi faizlerinin daha uygulanabilir seviyelere indirilmesi ve bu kredilerde ihracatçıya sağlanan destek payının yukarı yönlü güncellenmesi, sanayicimizin işletme sermayesi ihtiyacını rahatlatacak ve üretim motivasyonunu doğrudan artıracaktır."