Müşterisi dolandırılan banka tazminat ödeyecek

İzmır'de telefonunun ekranına gelen reklamı kapatmak isterken bilgisi dışında banka hesabından para ve kredi çekilerek toplam 273 bin 537 lira dolandırılan S.P., konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 6'ncı Tüketici bankanın kusurunun oranının yüzde 70, S.P'nin kusur oranının ise yüzde 30 olduğuna karar verdi. Bu sebepten ötürü yüzde 70 oranında kusurlu olan bankanın, bu orana denk gelen 184 bin 415 liralık maddi tazminatı en yüksek mevduat faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren S.P'nin avukatı Şenay Geçkil, "Şüpheli ve yüksek tutarlı işlemlere rağmen ek doğrulama ve güvenlik mekanizmalarının devreye alınmaması dijital bankacılıkta açık bir güvenlik zafiyetidir. Güvenlik yoksa sorumluluk bankadadır. Mahkemenin bankayı kusurlu bulması, benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşlar açısından emsal niteliği taşımaktadır. Bankanın, elektronik bankacılık işlemlerinde güvenli işlem altyapısını sağlama ve müşteriyi koruma yükümlülüğü bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.