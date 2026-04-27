Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN SALI | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 20 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi hangi ilçelerde ne zaman sona erecek? İşte İzmir'in 28 Nisan elektrik kesintisi planı...

28 Nisan Salı 2026

ALİAĞA / İZMİR

Kültür

Yalı

Kurtuluş

10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu

9:30 - 15:30

Cengizhan

9:30 - 15:30

Cengizhan

9:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

İncecikler

9:00 - 17:00

İsmailli

Bayramcılar

9:30 - 17:25

Aşağıbey

Yukarıbey Kaplan

10:00 - 18:00

Kaşıkçı

10:00 - 11:00

Dağıstan

Kaşıkçı

10:00 - 12:00

BEYDAĞ / İZMİR

Aktepe

9:15 - 17:15

BORNOVA / İZMİR

Çamkule

9:30 - 15:30

Mevlana

9:30 - 15:30

BUCA / İZMİR

Dumlupınar

Vali Rahmi Bey

9:00 - 16:00

Adatepe

Aydoğdu

1:00 - 1:30

ÇEŞME / İZMİR

Dalyan

16 Eylül

Altınyunus

Boyalık

Çakabey

Celal Bayar

Cumhuriyet

Fahrettinpaşa

Ilıca

İsmet İnönü

Sakarya

0:00 - 3:00

Reisdere

Ildır

Germiyan

Şifne

3:00 - 6:00

Yalı

Reisdere

Şifne

Germiyan

Ildır

Celal Bayar

ÇİĞLİ / İZMİR

Kaklıç

9:00 - 15:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yalı

17:00 - 17:30

Yalı

9:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı

10:00 - 13:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Kuyucak

Yenmiş

Ansızca

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Çömlekçi

Karaburç

Suludere

Çanakçı

Başaran

Aydoğdu

9:00 - 17:00

KINIK / İZMİR

Yayakent

Sucahlı

Poyracık

Örtülü

Mıstıklar

Musacalı

Köseler

Kodukburun

Karatekeli

Işıklar

İbrahimağa

Çiftlikköy

Balaban

Bademalan

10:00 - 11:00

Poyracık

Bademalan

Balaban

Çiftlikköy

Dündarlı

İbrahimağa

Işıklar

Karatekeli

Kodukburun

Köseler

Osmaniye

Musacalı

Mıstıklar

Örtülü

Sucahlı

Yayakent

10:00 - 18:00

MENEMEN / İZMİR

Tuzçullu

10:00 - 12:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

İnönü

Kuvvetli

Günlüce

9:00 - 17:00

İnönü

Mursallı

9:15 - 15:15

Cevizalan

Bucak

Üçkonak

Kutlubeyler

10:00 - 16:00

Anafartalar

10:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Düzce

10:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

Belevi

9:30 - 10:00

TİRE / İZMİR

Büyükkale

Üzümler

Küçükkale

Hasançavuşlar

Halkapınar

Mehmetler

10:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Tulum

9:30 - 10:00

URLA / İZMİR

Zeytineli

10:30 - 16:30

