İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 NİSAN SALI | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 20 ilçesinde elektrik olmayacak. Peki, İzmir'de elektrik ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Nisan İzmir elektrik kesintisi planı...
28 Nisan Salı 2026
ALİAĞA / İZMİR
Kültür
Yalı
Kurtuluş
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
9:30 - 15:30
Cengizhan
9:30 - 15:30
Cengizhan
9:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
İncecikler
9:00 - 17:00
İsmailli
Bayramcılar
9:30 - 17:25
Aşağıbey
Yukarıbey Kaplan
10:00 - 18:00
Kaşıkçı
10:00 - 11:00
Dağıstan
Kaşıkçı
10:00 - 12:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
9:15 - 17:15
BORNOVA / İZMİR
Çamkule
9:30 - 15:30
Mevlana
9:30 - 15:30
BUCA / İZMİR
Dumlupınar
Vali Rahmi Bey
9:00 - 16:00
Adatepe
Aydoğdu
1:00 - 1:30
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
16 Eylül
Altınyunus
Boyalık
Çakabey
Celal Bayar
Cumhuriyet
Fahrettinpaşa
Ilıca
İsmet İnönü
Sakarya
0:00 - 3:00
Reisdere
Ildır
Germiyan
Şifne
3:00 - 6:00
Yalı
Reisdere
Şifne
Germiyan
Ildır
Celal Bayar
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
9:00 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
17:00 - 17:30
Yalı
9:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kuyucak
Yenmiş
Ansızca
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Karaburç
Suludere
Çanakçı
Başaran
Aydoğdu
9:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
Sucahlı
Poyracık
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
Işıklar
İbrahimağa
Çiftlikköy
Balaban
Bademalan
10:00 - 11:00
Poyracık
Bademalan
Balaban
Çiftlikköy
Dündarlı
İbrahimağa
Işıklar
Karatekeli
Kodukburun
Köseler
Osmaniye
Musacalı
Mıstıklar
Örtülü
Sucahlı
Yayakent
10:00 - 18:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
10:00 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İnönü
Kuvvetli
Günlüce
9:00 - 17:00
İnönü
Mursallı
9:15 - 15:15
Cevizalan
Bucak
Üçkonak
Kutlubeyler
10:00 - 16:00
Anafartalar
10:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
9:30 - 10:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Üzümler
Küçükkale
Hasançavuşlar
Halkapınar
Mehmetler
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Tulum
9:30 - 10:00
URLA / İZMİR
Zeytineli
10:30 - 16:30