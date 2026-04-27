İzmir'de saatler sürecek su kesintisi 27 Nisan Pazartesi | İZSU duyurdu

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. Bugün birçok ilçede uzun saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 27 NİSAN PAZARTESİ
BAYRAKLI CENGİZHAN
27.04.2026 saat 10:04 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR HÜRRİYET
27.04.2026 saat 09:29 ile 11:29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
27.04.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR
27.04.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES KUYUCAK, YENİKÖY
27.04.2026 saat 08:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL
27.04.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ATATÜRK, ILICA, 2. İNÖNÜ
27.04.2026 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNALANI
27.04.2026 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.