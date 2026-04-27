Haberler İzmir İzmir'de saatler sürecek su kesintisi 27 Nisan Pazartesi | İZSU duyurdu

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Bugün İzmir'de birçok ilçede saatler sürecek su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR SU KESİNTİSİ 27 NİSAN PAZARTESİ

BAYRAKLI CENGİZHAN
27.04.2026 saat 10:04 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR HÜRRİYET
27.04.2026 saat 09:29 ile 11:29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ
27.04.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA MAVİŞEHİR
27.04.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES KUYUCAK, YENİKÖY
27.04.2026 saat 08:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL
27.04.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ATATÜRK, ILICA, 2. İNÖNÜ
27.04.2026 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ZEYTİNALANI
27.04.2026 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

