İzmir’in o ilçesinde yakalandılar! 9’u çocuk 25 göçmen olduğunu tespit edildi

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 25 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Olay, 26 Nisan günü saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) tarafından deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Botun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-45 sevk edildi. Hareket halindeki lastik botu kısa sürede durduran ekipler, botta 9'u çocuk toplam 25 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Kıyıya çıkarılan 12 Kongo, 5 Senegal, 4 Somali, 2 Yemen, 1 Kamerun ve 1 Burundi uyruklu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.