Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz olay! Ölen kardeşinin yerine geçti

İzmir'de akılalmaz olay! Ölen kardeşinin yerine geçti

İzmir’in Buca ilçesinde, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, vefat eden kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak çalıştığı gelinlikçide yakalandı.

İzmir’de akılalmaz olay! Ölen kardeşinin yerine geçti

İzmir'in Buca ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, hayatını kaybeden kardeşine ait kimlikle çalıştığı gelinlik mağazasında tespit edilerek yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Gülden Ç'yi (54), Gediz Mahallesi'nde çalıştığı gelinlikçide düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlünün üzerinde yapılan aramada ölen kardeşine ait kimlik ele geçirildi.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

