İzmir'de kahreden yangın! Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu entübe edildi

Son dakika İzmir haberleri... Yangın, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı.

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniteversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağığr olan Uğur Girgin'in entübe edildiği öğrenildi.