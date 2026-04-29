İZSU İzmir 29 Nisan Çarşamba Konak, Bergama, Seferihisar su kesintisi | İzmir'de 9 saat su yok!

BERGAMA BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, İSLAMSARAY, KURTULUŞ, MALTEPE, TURABEY29.04.2026 saat 00:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTAY, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SAKARYA, SÜVARİ, TUZCU, ÜLKÜ, YENİ29.04.2026 saat 02:00 ile 09:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR BEYLER, DÜZCE, ULAMIŞ29.04.2026 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ATATÜRK, FATİH, TOKİ29.04.2026 saat 02:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI SAĞLIK29.04.2026 saat 08:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.