Haberler İzmir İZSU İzmir 29 Nisan Çarşamba Konak, Bergama, Seferihisar su kesintisi | İzmir'de 9 saat su yok!

İZSU İzmir 29 Nisan Çarşamba Konak, Bergama, Seferihisar su kesintisi | İzmir'de 9 saat su yok!

İzmir'de uzun saatler sürecek su kesintisi için İZSU vatandaşları uyardı. İZSU resmi sitesinde hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler hangisi? İşte 29 Nisan Çarşamba günü yaşanacak su kesintileri...

BERGAMA BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, İSLAMSARAY, KURTULUŞ, MALTEPE, TURABEY29.04.2026 saat 00:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALTAY, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SAKARYA, SÜVARİ, TUZCU, ÜLKÜ, YENİ29.04.2026 saat 02:00 ile 09:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR BEYLER, DÜZCE, ULAMIŞ29.04.2026 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE ATATÜRK, FATİH, TOKİ29.04.2026 saat 02:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK29.04.2026 saat 08:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

