Belediyedeki taciz davasında skandal ifadeler

KARŞIYAKA Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde taciz iddiasıyla görevden alınan Berkhan Alptekin'in yargılandığı cinsel saldırı ve cinsel taciz davasının ikinci duruşması önceki gün(Salı) görüldü. Mağdur H.G'nin annesi K.S. tanık olarak dinlendi. K. S ifadesinde, "Kızımı Bostanlı'da bir yere çağırmış. İçeri girdikten sonra bu şahısın mezeler hazırladığını görmüş. Biralar varmış. Ayağında şort ve tişört varmış. Kızım alkol almak istemiyor. O sırada kızıma arkadan hamle yapmış. 'Senin göğüslerin silikon mu, sana daha iyi şartlar sunabilirim, Karşıyaka'da evin olsun istemez misin?' demiş. Kızım kabul etmemiş. Daha sonrasında kızım, arkadaşı Kamil'e bu olayı anlatmış. Hazal'ın da aynı şeyleri yaşadığını öğrenmiş. Birlikte karar alıp, şikayetçi oldular. Bu olayların arkasından işyerinde kızıma mobbing uygulandı. Kızım şu an psikolojik tedavi görüyor" dedi. Sanık Berkhan Alptekin, Karşıyaka Belediyesi'nde başlatılan soruşturma sonucunda belediye başkanlığı görevinden alınmıştı.