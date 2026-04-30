Kemeraltı esnafından kepenkli protesto

'SESİMİZİ DUYMADILAR'

Grup adına açıklama yapan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, müşterilerin araç park edecek alan bulamaması nedeniyle esnafın mağdur olduğunu belirterek, soruna kalıcı çözüm beklediklerini söyledi. Bilici, "Yetkililer herhalde sesimizi duymadı. Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz, kimsenin bize bir şey dediği yok. Sekreterlerden yetkililere ulaşamıyoruz. Kimi aradıysak kapılar kapanıyor. Kimsenin bu esnafı dinlediği yok, sözünün geçtiği yok. Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Kavga çıkarmak için, bir siyasi parti için burada değiliz. Esnaflar burada ekmeği için burada, ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. O yüzden bugünü milat sayıyoruz. Bundan sonraki eğer çözüm üretilmezse biz oturma eylemi başlatacağız. Hatta arkadaşlar diyor ki 'açlık eylemi başlatalım'. Ama biz bir yetkilinin bize gelip ulaşıp; 'Arkadaşlar tamam, sizin ekmeğiniz kutsalınız, biz de sizin yanınızdayız. Derdinizle dertleniyoruz. Ailenize, çocuklarınıza ve çalışanlarınızla birlikte biz de size sahip çıkıyoruz, yanınızdayız' demesini bekliyoruz. O yüzden bugün böyle bir etkinlik yaptık, böyle bir eylem yaptık. Bundan sonra ulaşamazsak dediğimiz gibi; yani oturma eylemi, açlık eylemi, elimizden ne geliyorsa, ekmeğimize sahip çıkacak ne gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız. Bize randevu veren yok. Aşağı yukarı 5 aydır bu otopark kapalı. Şurada 15 bin tane esnafın ekmeği için şuraya gelip de 'Sizin derdiniz ne kardeşim? Gerçek mi bunlar, yalan mı?' diye soran da yok. Konak Belediye Başkanı'yla (Nilüfer Çınarlı Mutlu) görüştük. 'Benim yetki alanımda değil, benim görevim değil' dedi. 'Bizimle hiçbir alakası yok' dedi. Yani yetkili bulamıyoruz. O yüzden ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz" dedi.

