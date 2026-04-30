Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü örneği: ThinkPack

EGE Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ve 4.12 Design Hub iş birliğiyle düzenlenen "Think- Pack Ambalajın Geleceği Paneli"nde; sektör temsilcileri, akademisyenler, profesyoneller ve öğrenciler bir araya gelerek ambalaj sektörünün bugünü ve geleceğini değerlendirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ambalaj; markalaşmanın, sürdürülebilirliğin, kullanıcı deneyiminin ve ihracat rekabetçiliğinin en stratejik unsurlarından biridir. 28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde Birliğimiz çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Think- Pack Ambalaj Tasarım Çalıştayı da bunun somut örneğidir. 16 endüstriyel tasarım öğrencimiz, 4 değerli mentörümüz ve sektörümüzden 4 firmamız iki gün boyunca birlikte çalıştı. Bunun sonucunda firmalarımızın değerlendirmeleri doğrultusunda 8 uygulanabilir ambalaj tasarımı ortaya çıktı. Bu tablo bize şunu gösteriyor: Gençlerimize fırsat verildiğinde, doğru rehberlik sağlandığında ve sektörle temas kurduklarında ortaya çıkan sonuçlar son derece etkileyici. Üniversite sıralarında geliştirilen fikirlerin üretilebilir, ticarileşebilir ve ihraç edilebilir çözümlere dönüşmesi ülkemiz adına büyük kazanımdır. ThinkPack Ambalajın Geleceği Paneli ile bu süreci bir adım ileri taşıdık" diye konuştu.