İnciraltı’na gökdelen yapılmayacak

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çakıcı'nın "Danıştay'a taşıyacağız, Gökdelen de yapabilirler" çıkışında yanıt verdi. TMMOB kanadından açılan davalara "İstemezükçü" çıkışında bulunan Kaya, "Bu alanın yarısı zaten marjinal tarım arazisi. Diğerinde de tarım yapılır yapılmaz tartışması var. Tartışma bile olmaması lazım. Tarımla alakası kalmamış. İzmir'de istemezükçü çevre yerine gitmeden konuşuyor. Plana bakmamışlar. En fazla 3 katlı yapılabilir. Konutlar da 2 katlı yapılabilir. Plan notlarında hepsi ifade edilmiş. Şehir böyle bir kazanıma girmesin diye dava açıldı. İlk derece mahkemesi kamu yararını gözeterek açılan davayı reddetmişti. İstinaf da reddedilen kararı ilk derece mahkemesinin verdiği kararı onadı" diye konuştu. Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü: "Odalara İzmir'in meselelerini mahkeme köşesinde süründürmeyin dedik. 2 milyon metrekare bir alan kazanacak İzmir. Bu alanda yeşil alan, sosyal donatı alanı, eğitim kültür tesisi olacak. Sağlık turizminde İzmir'i öne çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrin göbeğindeki bu işi noktalayacağız. Buraya gökdelen yapılmayacak. İzmir'in en düşük yoğunluklu planlanan alanından bahsediyoruz."