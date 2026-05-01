Şehide son görev

İZMİR'İN Bornova ilçesinde TIR ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı (34) için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törene, şehidin ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

HENÜZ EVLENMEMİŞTİ

VALİ Elban ve İl Emniyet Müdürü Sel, şehidin ailesini teskin etmeye çalıştı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişinin okunduğu törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. İZMİR Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı'nın 20 Haziran 2013 tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı belirtildi. Bekar olan Hızlı'nın, şark görevini Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde tamamladığı, 2 Eylül 2019 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atandığı kaydedildi. Öte yandan kazada yaralanan polis memuru Hakan Özdemir ile 1 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği, diğer 2 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Memleketi Manisa'da defnedildi

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki 10 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için memleketi Manisa'nın Akşehir ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine; annesi Hatice Hızlı (65), babası Enver Hızlı (68), kardeşi Gökhan Hızlı'nın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırıldı. Gülruh Sultan Camisi'nde kılınan namaz sonrası Şehit Hızlı'nın naaşı, Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi.