Ege'nin yigitleri

DEĞERLİ İSİMLER YER ALDI Mehmet Necati Şentürk'ün sunuculuğunda Grand Hyatt İzmir İstinyePark'taki ödül törenine, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı , AK Parti İzmir eski Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazeteci Hasan Çölmekçi, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Dr. Faruk Güler, ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ile eşi Monreve Group'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü, Gazeteci Yazar Ünal Ersözlü, ÜLKÜ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ile eşi Tülin Ülkü, A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu ile eşi Nuray Ekmekçioğlu, Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ile eşi Bazekol Sağlık Grubu ile Duymer Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Figen Baz, Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem , Sabah Gazetesi yazarlarından usta gazeteciler Yavuz Donat , Levent Tüzemen ile Funda Karayel, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni temsilen Necil Civelek, İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Naci Ölçen başta olmak üzere firma sahip ve yöneticileri ile birçok davetli katıldı.

"TARİHE NOT DÜŞÜYOR"

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada Yeni Asır'ın tarihe tanıklık ettiğini söyledi. Elban, "Bu özel gece, bugün bizim tanıklık ettiğimiz gece aynı zamanda tarihe de not düşülecek bir gece. Gazetelerimiz aynı zamanda tarihe tanıklık etme görevi de üstleniyorlar. Biz gazeteleri aldığımızda okuduğumuzda güncel haber aldığımızı, habere eriştiğimizi düşünüyoruz ama belli bir süre sonra tekrar gidilip o arşivler açıldığında o zamana tanıklık ediyorlar. O zamanın anlayışını, yaklaşımını, giyim tarzı ne, neyi ayıplıyor, neyi övüyor, değer olarak ne var, insanlar olayları nasıl algılıyor, bugünden farkı ne onları görüyoruz. Ama tarihi 19. yüzyıla dayanan, hatta Yeni'sinden önce Asır'la Selanik'te başlayan ve bir serüveni olan, her ne kadar İzmir ile ve Ege'yle özdeşleşmiş olsa bile, Türkiye'ye gazeteci yetiştiren bir kuluçka makinesi gibi görev görüp aynı zamanda ulusal düzeyde hizmet veren Yeni Asır'ın tarihe tanıklığı daha kıymetli" açıklamasını yaptı.

'KALİTEYE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Elban, "Yayın ilkelerine ve yaptığı gazeteciliğin kalitesine hepimiz şahitlik ediyoruz, güveniyoruz, inanıyoruz. Bugün de burada iş dünyasında şehrimizin 'En'lerini burada inşallah tarihe de not düşeceğiz. Yine o Yeni Asır'ın o kalite anlayışı çerçevesinde ilimizdeki yatırımda, ihracatta, inovasyonda, gastronomide önde gelen, göz dolduran şirketlerimizin, yatırımcılarımızın, iş insanlarımızın burada tarihe tanıklık etme anlamında da notu düşülecek. Ben bugün bu gecenin düzenlenmesine emeği geçen başta Genel Yayın Yönetmenimiz olmak üzere bütün Yeni Asır ailesini kutluyorum ve yaptıkları bu güzel tespit, çalışma ve değerlendirme için kendilerini kutluyorum. Ödül alacak kıymetli

iş insanlarımıza da kutluyorum" dedi.