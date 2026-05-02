‘Taksiciler müşteri memnuniyeti için eğitimden geçiyor’

'OLUMSUZ YARGIYI KIRACAĞIZ'

Program çerçevesinde şoförlerin kişisel kılık kıyafet düzeninden başlayarak, yolcuyu araca alma ve güvenli bir şekilde indirme kuralları ile güler yüzlü müşteri karşılama gibi mesleki nezaket adımları titizlikle işleniyor. Seyahat esnasındaki iletişim süreçlerinin de aktarıldığı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan şoförlere özel bir katılım belgesi takdim ediliyor. Bu belgeye sahip taksilerin, kent içi ulaşımda kalite standartlarını en üst seviyeye taşıyarak İzmirlilere daha güvenli, saygılı, huzurlu ve vizyoner bir seyahat deneyimi sunması, böylece kent ulaşımında yepyeni bir dönemin başlatılması amaçlanıyor. Taksicilik sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Anlaştığımız eğitim kurumu aracılığıyla esnafımıza müşteri diyaloğu, kişisel bakım ve araç temizliği gibi konularda 45 ve 45 dakika şeklinde dersler veriyoruz. Temel gayemiz, hem müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak olumsuz algıyı kırmak hem de taksici esnafımızın kazancını artırarak ekmeğini büyütmektir" dedi.

