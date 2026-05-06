Bayındır’a çiçekle gelen kalkınma

İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Bayındır, son yıllarda çiçek üreticiliği ile öne çıkıyor. Uçsuz bucaksız araziye yayılan seralarda "Mikro klima" iklim koşullarında özenle yetiştirilen çiçekler dünyanın dört bir yanından alıcı buluyor. Çiçekçiliğin ana vatanı diye anılan Hollanda'ya bile Bayındır'dan çiçek ihraç edilmesi üreticinin de haklı gurur kaynağı oluyor. Tarihte, 'Gülbahçe' ismiyle bilinen Bayındır'da yıllar önce Zeynep Çakır ile başlayan çiçeğin hikayesi yakında hizmete girecek olan "Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi" ile yeni bir ivme kazanacak. Bacasız sanayi çiçekçilik ilçe genelinde daha da gelişerek Bayındır'ı geleceğe taşıyacak.

ENDÜSTRİ HALİNE GELDİ

Çiçeğin başkenti Bayındır, yılda 25 milyon adeti geçen çiçek üretimi ile göz kamaştırıyor. Ülke ekonomisine her yıl hatırı sayılır miktarlarda ihracat gelir kalemi sağlanırken ilçe ekonomisi de büyüyüp gelişiyor. Çiçekçilik sektöründe ortalama 5 bin kişinin üzerinde istihdam sağlanırken bu sayının çarpan etkisiyle dörde katlandığı tahmin ediliyor. Türkiye'nin birçok kenti günümüzde Bayındır'ın çiçekleriyle donatılıyor. Üreticilere sağlanan imkanlar, teknik destekler ve verilen eğitimler ürün kalitesini arttırıyor. Çiçek üreticisi artık sektörün bir endüstri olduğu bilinciyle hareket ediyor.

Karşıdan baktığınızda çiçekçiliğin Bayındır'da adeta bir sevdaya, tutkuya dönüşmüş olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Tüm üreticiler ellerindeki marka değeri daha da geliştirmek için büyük çaba harcıyor. Planlanan ihracat çalışmaları farklı ülkeleri de kapsıyor. Bu anlamda, yıllardır düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali üreticiler açısından satışları geliştirmek, yerli ve yabancı pazarlara açılmak için bulunmaz bir fırsat yaratıyor. Sektörün önde gelen isimleri festival boyunca ilçeye gelip yeni bağlantılar oluşturuyor. Bayındır'da herkes çiçeği dost biliyor ve hayatının tam ortasına çiçeği koyuyor. İlçedeki kooperatifler de üreticinin güçlü şekilde üretim yapabilmesinin önünü açıyor.

SERADA MODERN ÜRETİM

Bayındır genelinde yüzlerce sera ve açık alanda ağaç, çalı, mevsimlik bitki ve fideler modern koşullarda yetiştiriliyor. Öne çıkanlar ise fide, mevsimlik çiçek, kışlık sebze fidesi, çalı ve sarmaşık, kurakçıl çim grubu, ibreli süs ve meyve ağacı yetiştiriciliği şeklinde sıralanıyor. Yörede, mevsimlik bitkiler başta olmak üzere yer sarmaşık, yer örtücü, ağaç ve çalı türleri, yüksek kalite standartları gözetilerek üretiliyor. Türkiye'ye has yeni ürünler ve patentli ürünler üretiliyor. Çiçek üretiminde miktar ve kalitede ciddi artışlar yaşanırken, AR-GE çalışmalarıyla da örnek olunuyor.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

BÖLGENİN faaliyete geçmesi ile birlikte, süs bitkisi üreticileri, kooperatifler ve TDİOSB yapılanması ile sektörde yaşanan sorunların önüne geçilecek. Bölgede bitkisel üretim ve süs bitkileri konusunda üreticilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek TDİ- OSB alanında değerlendirmelerini sağlanacak. Yörede, 12 ay boyunca devam edecek sergi ve fuar alanı oluşturulacak. Küçük Menderes Havzasında' ki tüm üreticilere TDİOTB alanında bir irtibat ofisi verilecek ve bu şekilde tek bir merkezden alıcılar tüm satıcılara ulaşabilecek ayrıca kurulacak mezat sistemi ile Süs bitkileri pazarlamasında bir kümelenme bölgesi oluşturarak ortak bir ürün kataloğu basılacak bu şekilde alıcılar tek bir katalogdan bütün ürünleri görebilecek. Sertifikalı üreticiler ile iç piyasa ve ihracatta söz sahibi olunacak. Yöre halkına sosyo-ekonomik katkı sağlayacak ve modern tarım uygulamalarını geliştirilecek. Özellikle kadına yönelik istihdam sağlanacak. Süs bitkilerine yönelik tarıma dayalı sanayinin ve kooperatifleşmenin gelişmesinin önü açılacak. İzmir'i öncü ve merkez konumda olacak. Yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım olanağı sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABALARIYLA KURULDU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulumunda büyük çaba harcadığı "Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde" ise artık neredeyse sona gelindi. İzmir Valiliği, Bayındır Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bayındır Ticaret Odası ve S. S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) iş birliğiyle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde İzmir Bayındır Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi kuruldu. Toplam 893.715,11 alanda kurulac ak OSB Bölgenin çiçekçilik ve süs bitkileri potansiyelini değerlendirerek bu yöndeki yatırım faaliyetlerini arttıracak.