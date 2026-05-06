Ceylan yavrusu sezaryenle dünyaya geldi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler, rahatsızlanan ceylana sezaryen yöntemiyle doğum yaptırdı. Ceylanı anestezi altına alarak sezaryen operasyon gerçekleştiren veteriner hekimler, yavrunun nefes almadığını fark edince suni solunum ve oksijen desteğiyle nefes almasını sağladı. Veteriner hekim Lütfi İlman, ceylanların genellikle doğumlarını sorunsuz gerçekleştirdiğini ancak nadiren komplikasyonlar yaşandığını belirtti. Ceylanın doğum yapamadığını tespit ettikten sonra müdahale etmek zorunda kaldıklarını bildiren İlman, "Ceylanı anestezi altına alarak sezaryen operasyonu yaptık. Vakada yavrulardan birinin anne karnında öldüğünü belirledik. Diğer yavruyu ve anneyi kurtarmak için operasyon yaptık. İnsanlardaki sezaryene benzer şekilde karın açılarak yavru alındı. Yavrunun solunum yollarını temizledik, suni solunum uyguladık ve oksijen tedavisiyle sağlıklı hale getirdik. Anne de operasyonun ardından uyandırıldı. Şu anda her ikisinin de durumu iyi" dedi.