İzmir üretimde birinci! Erkenci kiraz dünya yolculuğuna çıktı!

İZMİR ÜRETİMDE BİRİNCİ Elban, yılın ilk erkenci kirazının hasadının yapıldığını belirterek, "Bu hasat kuzey yarım kürenin de ilk kiraz hasadı. Topladığımız kirazlar doğrudan ihracata gidiyor" dedi. Bu yıl yağışların çok olduğunu ifade eden Elban, meyve ve sebze üretiminde bereketli bir sezon beklendiğini, kirazda da iyi bir verim öngördüklerini söyledi.





Üretici Vahit Topbaş ise sezona umutla başladıklarını belirterek, "İyi bir rekoltemiz var. İhracat bol olursa bizim için çok güzel olur" ifadelerini kullandı. Toplanan erkenci kirazlar Kanada ve Rusya'ya gönderildi. Elban ve beraberindeki heyet daha sonra Kiraz Alım Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.